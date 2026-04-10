Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.04.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Blutentnahme bei Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Meinhard in Bad Sooden-Allendorf den Zubringer von der Werrabrücke kommend in Richtung B 27. An der Einmündung zur Straße "Am Bahnhof" stieß die Frau mit dem Wagen eines 61-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf zusammen, der von dort kommend in Richtung Werrabrücke unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Bei der 45-Jährigen stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme den Konsum beeinflussender Substanzen (geringe Menge Alkohol, Amphetamin, THC) fest, woraufhin sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen.

Geöffnete Autotür touchiert; Schaden 1300 Euro

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Eschwege befuhr am Donnerstag um 13.07 Uhr die Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege. Beim Vorbeifahren am geparkten Pkw eines 26-jährigen aus Meißner, der in dem Moment die Fahrertür öffnete, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Schäden werden mit 800 Euro und 500 Euro angegeben.

Unfall auf Tankstellengelände; Schaden 700 Euro

Auf dem Gelände der Tankstelle in der Landstraße in Reichensachsen kam es am Donnerstag um 14.24 Uhr zu einer leichten Kollision zwischen einem Pkw und einem Traktor. Eine 61-jährige aus dem LK Kassel hatte ihren Tankvorgang am Pkw beendet und übersah beim Losfahren von der Zapfsäule ein angebrachtes Mähwerk bei einem Traktor, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, der Traktor wurde mit 200 Euro Schaden am Mähwerk in Mitleidenschaft gezogen.

Kollision zwischen Pkw und Kind auf Fahrrad

Am Donnerstag befuhr ein 61-Jähriger aus Wehretal in Reichensachsen die Langenhainer Straße aus Richtung Landstraße kommend, in Richtung Langenhain. Nachdem der 61-Jährige an einem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren war und kurzzeitig in einer rechtsseitigen Parkbucht anhielt um Gegenverkehr passieren zu lassen, wollte der 61-Jährige dann wieder anfahren. Beim Anfahren kreuzte unvermittelt ein 10-jähriges Kind auf einem Fahrrad die Fahrspur des 61-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Kind geriet dabei auf der Motorhaube des Pkw zu Fall. Das Kind blieb dabei augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Der Unfall ereignete sich um 16.47 Uhr.

Blutentnahme bei Fahrer von E-Scooter veranlasst

Am Donnerstagnachmittag hielten die Beamten der Eschweger Polizei einen 35-Jährigen aus Eschwege auf seinem E-Scooter im Bereich Wiesenstraße/Tränenbrücke zur Kontrolle an. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab Hinweise auf die Einnahme berauschender Substanzen, in dem Fall auf Amphetamin. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und leiteten strafrechtliche Ermittlungen wegen der Fahrt unter berauschenden Mitteln sowie wegen Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln ein.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau musste am Donnerstag um 20.30 Uhr den eigenen Angaben zu Folge einem ihm frontal entgegenkommenden Pkw ausweichen. Dadurch geriet er seitlich gegen einen Bordstein, wodurch es zu einer Beschädigung vorne rechts u.a. an der Felge und dem Radkasten seines Pkw kam. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall auf der Friedrichsbrücker Straße unterhalb der B7-Brücke. Der 22-Jährige war in Richtung stadtauswärts (Friedrichsbrück) unterwegs, während der entgegenkommende Pkw nach dem Vorfall in Richtung Innenstadt davonfuhr. Hinweise zu dem Fahrzeug unter 05602/9393-0 an die Polizei Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Blutentnahme bei Fahrradfahrer veranlasst

Am Donnerstagabend kontrollierten die Beamten der Polizei Witzenhausen einen aus der Kirschenstadt stammenden 38-Jährigen auf seinem Rad im Bereich "An der Bohlenbrücke". Aufgrund eines durchgeführten Atemalkoholtests und eines Drogenvortests ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel (Alkoholtest 2,02 Promille / Einnahme von Amphetamin), sodass die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Strafrechtlich wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-, PHK Först

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