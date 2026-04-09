Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.04.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Spiegel abgefahren

In Wanfried kam es am Mittwoch um 11.40 Uhr zu einem Unfall mit lediglich geringem Schaden. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Salzungen befuhr die Straße "Vor dem Gatter" und streifte im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen eines 59-Jährigen aus dem UH-Kreis. Zu Bruch gingen dabei die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen.

Polizei Sontra

Bauholz geklaut; Polizei sucht Zeugen

Von einer Baustelle in der Husarenallee in Sontra haben unbekannte Täter Bauholz im Wert von 2000 Euro geklaut. Der Diebstahl ist am Mittwoch um 15.00 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht worden, die Tatzeit kann allerdings bis zum 23. März zurückreichen. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Handydiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend ist ein 34-Jähriger aus Helsa Opfer eines Handydiebstahls geworden. Der Mann befand sich gegen 20.00 Uhr zum Einkauf im Lidl-Markt in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Unbekannte klauten dann in einem unbeobachteten Moment ein Samsung-Handy (Modell: Galaxy S 24 Ultra) aus der Jackentasche des 34-Jährigen. In der Handyhülle befanden sich zudem der Personalausweis, der Führerschein und eine Bankkarte. Der Stehlschaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Diebstahl von Ortseingangsschild; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl eines Ortseingangsschilds der Stadt Großalmerode im Wert von 130 Euro, das in der Zeit vom 02.04.2026 bis 07.04.2026 (12.00 Uhr) abmontiert und entwendet wurde. Zudem wurde Sachschaden in einer Höhe von 300 Euro angerichtet. Aufgestellt war das Ortsschild auf der B 451 (Kasseler Straße) aus Richtung Helsa kommend. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

An Kabel hängen geblieben

In Ziegenhagen hat am Mittwoch um kurz vor 15.00 Uhr ein Lkw mit Anhänger beim Befahren der Straße "Am Ziegenberg" in Richtung "Am Bornhof" einen Schaden von 100 Euro verursacht. Der Lkw wurde von einem 58-Jährigen aus Bodenfelde (LK Northeim) gefahren, der unter einem Telefonkabel hindurchfuhr, wobei der Anhänger letztlich an dem Kabel hängen blieb und den Schaden verursachte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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