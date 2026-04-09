PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.04.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Spiegel abgefahren

In Wanfried kam es am Mittwoch um 11.40 Uhr zu einem Unfall mit lediglich geringem Schaden. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Salzungen befuhr die Straße "Vor dem Gatter" und streifte im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen eines 59-Jährigen aus dem UH-Kreis. Zu Bruch gingen dabei die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen.

Polizei Sontra

Bauholz geklaut; Polizei sucht Zeugen

Von einer Baustelle in der Husarenallee in Sontra haben unbekannte Täter Bauholz im Wert von 2000 Euro geklaut. Der Diebstahl ist am Mittwoch um 15.00 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht worden, die Tatzeit kann allerdings bis zum 23. März zurückreichen. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Handydiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend ist ein 34-Jähriger aus Helsa Opfer eines Handydiebstahls geworden. Der Mann befand sich gegen 20.00 Uhr zum Einkauf im Lidl-Markt in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Unbekannte klauten dann in einem unbeobachteten Moment ein Samsung-Handy (Modell: Galaxy S 24 Ultra) aus der Jackentasche des 34-Jährigen. In der Handyhülle befanden sich zudem der Personalausweis, der Führerschein und eine Bankkarte. Der Stehlschaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Diebstahl von Ortseingangsschild; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl eines Ortseingangsschilds der Stadt Großalmerode im Wert von 130 Euro, das in der Zeit vom 02.04.2026 bis 07.04.2026 (12.00 Uhr) abmontiert und entwendet wurde. Zudem wurde Sachschaden in einer Höhe von 300 Euro angerichtet. Aufgestellt war das Ortsschild auf der B 451 (Kasseler Straße) aus Richtung Helsa kommend. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

An Kabel hängen geblieben

In Ziegenhagen hat am Mittwoch um kurz vor 15.00 Uhr ein Lkw mit Anhänger beim Befahren der Straße "Am Ziegenberg" in Richtung "Am Bornhof" einen Schaden von 100 Euro verursacht. Der Lkw wurde von einem 58-Jährigen aus Bodenfelde (LK Northeim) gefahren, der unter einem Telefonkabel hindurchfuhr, wobei der Anhänger letztlich an dem Kabel hängen blieb und den Schaden verursachte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 13:32

    POL-ESW: Pressebericht 08.04.2026 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen Unbekannte Täter haben in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf zwei Pkw zerkratzt. Betroffen sind ein schwarzer Ford Ranger, der an der rechten Fahrzeugseite mutwillig beschädigt wurde. Der Schaden liegt bei 8000 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr. Zwischen Dienstag 14.00 Uhr und Mittwoch ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:38

    POL-ESW: Pressebericht 08.04.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Fahrstreifenwechsel Am Dienstagmorgen um 08.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Meißner mit einem Pkw samt Anhänger die Niederhoner Straße (B 249) in Eschwege aus Richtung Bahnhofskreisel kommend in Richtung stadtauswärts. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen übersah er dann einen neben ihm in gleiche Richtung fahrenden Pkw, der von einem ebenfalls aus Meißner stammenden 29-Jährigen gefahren wurde. Es kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren