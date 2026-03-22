Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Marihuanakonsum am Bahnsteig führt zu Fund von Waffen und Böllern - Bundespolizei stellt Mann fest

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Essen (ots)

Am 21. März konsumierte ein Mann im Beisein seines sechsjährigen Sohnes am Essener Hauptbahnhof mutmaßlich Cannabis. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine größere Menge der Substanz sowie verbotene Gegenstände und Pyrotechnik.

Gegen 11:30 Uhr informierten Reisende eine Streife der Bundespolizei über einen Mann auf dem Bahnsteig 1-2, der dort offenbar Cannabis rauchte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich in Begleitung seines Sohnes befand. Im Rahmen der Identitätsfeststellung und einer Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Uniformierten eine größere Menge Cannabis (über 30 Gramm) sowie mehrere Feuerwerkskörper auf. Der Essener konnte keinen Nachweis erbringen, der ihn zum Besitz dieser Art von Sprengstoff berechtigt hätte. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Dienststelle.

Bei der dort fortgeführten Durchsuchung entdeckten die Beamten zudem einen als E-Zigarette getarnten Elektroschocker sowie eine selbstgebaute Hiebwaffe. Die Gegenstände wurden umgehend beschlagnahmt. Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht zum Sachverhalt.

Nach Kontaktaufnahme mit der erziehungsberechtigten Mutter erschien diese im Bundespolizeirevier Essen, wo ihr das Kind wohlbehalten übergeben wurde. Der 33-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz, das Sprengstoffgesetz sowie das Waffengesetz ein. Zu darüber hinausgehenden Maßnahmen können seitens der Bundespolizei derzeit keine Angaben machen.

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