LKA-MV: KORREKTUR Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n SACHBEARBEITERIN bzw. SACHBEARBEITER (w/m/d) Geldwäschebekämpfung
In einer vorherigen Meldung wurde versehentlich im Titel der Begriff Sachverständige bzw. Sachverständiger benutzt. Dies wurde korrigiert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:
https://karriere-in-mv.de/stelle/14733-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-geldwaeschebekaempfung
Ansprechpersonen:
Frau Sylvia Uerckwitz
Ansprechperson für fachliche Fragen
Tel.: 03866 644400
E-Mail: sylvia.uerckwitz@polmv.de
Frau Julia Goy
Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung
Tel.: 03866 641321
E-Mail: julia.goy@polmv.de
