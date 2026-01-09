PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: KORREKTUR Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n SACHBEARBEITERIN bzw. SACHBEARBEITER (w/m/d) Geldwäschebekämpfung

Rampe (ots)

In einer vorherigen Meldung wurde versehentlich im Titel der Begriff Sachverständige bzw. Sachverständiger benutzt. Dies wurde korrigiert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14733-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-geldwaeschebekaempfung

Ansprechpersonen:

Frau Sylvia Uerckwitz

Ansprechperson für fachliche Fragen

Tel.: 03866 644400

E-Mail: sylvia.uerckwitz@polmv.de

Frau Julia Goy

Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung

Tel.: 03866 641321

E-Mail: julia.goy@polmv.de

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern Nancy Schönenberg Telefon: 03866/64-8702 E-Mail: presse@lka-mv.de http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

