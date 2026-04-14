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Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in ehemaliger Stadtgärtnerei

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 00:34 Uhr wurde in der vergangenen Nacht die Feuerwehr alarmiert, nachdem es auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Straße "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf zu einem Brand kam. Am Brandort stellte sich heraus, dass ein Holzverschlag des Lagerhauses der ehemaligen Gärtnerei in Vollbrand stand. Daran angrenzend befand sich außerhalb des Verschlags ein Altreifenstapel. In dem Verschlag selbst waren unter anderem noch vier ältere Pkw-Anhänger untergestellt, welche ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch eine Rundfunkwarnnmeldung veranlasst.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Kleinvach und Oberrieden, die den Brand gegen 01:45 Uhr weitgehendst gelöscht hatten.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.00 EUR geschätzt; die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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