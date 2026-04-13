Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit E-Scooter

Um 21:08 Uhr war am gestrigen Sonntagabend ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem E-Scooter in der Landstraße von Reichensachsen unterwegs. Dabei kam er mit dem E-Scooter zu Fall und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Fahrradfahrer angefahren

Am 10.04.26, um 15:16 Uhr, fuhr eine 61-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke auf dem Gelände des Aldi-Marktes in Reichensachsen aus. Dabei übersah sie einen 59-Jährigen Radfahrer aus der Gemeinde Wehretal und touchierte diesen, wodurch der 59-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 18:29 Uhr parkte am vergangene Samstagabend ein 61-Jähriger aus Eschwege auf dem Parkplatzgelände von Mc Donalds in Eschwege rückwärts aus. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Körperverletzung

Am 11.04.26 kam es in der Eschweger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und deinem 21-Jährigen, beide aus Eschwege. Gegen 01:00 Uhr gerieten die beiden Männer in einen Streit in dessen Verlauf der 21-Jährige gegen eine Fensterscheibe gestoßen wurde. Dadurch erlitt dieser eine Kopfplatzwunde.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 10.04.26, 17:30 Uhr und dem 11.04.26, 02:00 Uhr wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Kia beschädigt. Das Auto wurde auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. In der Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried wurde in der Nacht vom 11./12.04.26 ein Pkw Nissan beschädigt. Unbekannte stachen in die beiden Reifen auf der Beifahrerseite ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

in der Bismarckstraße in Eschwege wurde der Vorgarten eines Mehrfamilienhauses durch Unbekannte verwüstet. Zudem wurden die Glasfaserleitungen im Keller und diverse Gegenstände im Hausflur beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 11./12.04.26. Der Sachschaden wird mit mindestens 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Sontra gegen einen 45-Jährigen aus Sontra, der am 11.04.26, um 20:38 Uhr, beim Zurücksetzen seines Autos in der Straße "Alter Graben" in Wichmannshausen gegen einen geparkten Pkw fuhr. Anschließend fuhr der 45-Jährige davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird mit ca.7500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Ampel beschädigt

Am 12.04.26 befuhr um 00:30 Uhr, ein 18-Jähriger aus Helsa mit einem Pkw die Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Nach Angaben des Fahrers überquerte ein Tier die Fahrbahn, worauf er versuchte mit dem Auto auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen ein Brückengeländer, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 11.000 EUR entstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 10.04.26, 12:00 Uhr und dem 12.04.26, 18:00 Uhr wurde in der Elsa-Brandström-Straße in Hessisch Lichtenau ein Pkw Fiat beschädigt. Unbekannte schlugen die hintere rechte Scheibe am Auto ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise unter Tel.: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Kind auf Fahrrad angefahren

Am 10.04.26 befuhr um 17:29 Uhr ein 51-Jähriger aus Rustenfelde mit seinem Pkw die Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen. Aufgrund eines haltenden Lkws am Straßenrand scherte der 51-Jährige aus, um an dem Lkw vorbeizufahren. Beim Wiedereinordnen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kind, das mit einem Fahrrad hinter dem Lkw auf die Fahrbahn fuhr. Das neunjährige Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Am 11.04.26, um 10:42 Uhr, streifte ein 20-Jähriger aus Melsungen beim Einparken in eine Parklücke in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen mit einem Pkw einen dort geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde am vergangenen Freitag (10.04.26) im Ritzmühlenweg in Witzenhausen ein Pkw beschädigt. Das Auto war auf einem Parkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses geparkt, wo in drei Reifen des Autos durch unbekannte Täter eingestochen wurden. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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