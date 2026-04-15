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Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 20:04 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 43-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung vom Bad Sooden-Allendorf lief nach Angaben des Fahrers ein Tier über die Fahrbahn. Beim Versuch diesem auszuweichen, kam der 43-Jährige mit dem Auto nach links von der Bundesstraße ab und geriet dabei auf den Grünstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit den dort aufgestellten Verkehrsschildern. An den Verkehrszeichen und am Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Bei einer Kontrolle in der Ortslage von Reichensachsen wurde am gestrigen Dienstag, um 13:34 Uhr, ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem E-Scooter angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und THC am Straßenverkehr teilnahm, so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Gegenfahrbahn geraten

Um 15:20 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 23-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Trubenhausen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo zu diesem Zeitpunkt ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Kaufungen unterwegs war. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß beider Autos nicht mehr verhindern. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Um 09:33 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Beim Rückwärtsfahren fuhr ein 57-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Pkw gegen den Pkw einer 58-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 19:50 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 29-Jähriger aus Reinhardshagen mit seinem Pkw in der Walburger Straße in Witzenhausen angehalten und polizeilich kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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