Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der Aktion "Roadpol-Speed" - deutliche Verstöße auf der B55

Lippstadt (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Roadpol-Speed", die am gestrigen Tag endete, wurden auch im hiesigen Zuständigkeitsbereich verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Baustelle an der B55 im Bereich Lipperbruch. In diesem Abschnitt kam es bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Geschwindigkeitsverstößen, weshalb dort gezielt kontrolliert wurde.

Am 19.04.2026 wurden in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Darüber hinaus wurden vier Verwarngelder erhoben.

Besonders auffällig war ein Fahrzeugführer, der mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass gerade in Baustellenbereichen erhöhte Aufmerksamkeit und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten unerlässlich sind.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle dar.

Die Kontrollen werden auch weiterhin fortgeführt.

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