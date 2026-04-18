Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Möhnesee (ots)

Eine 19-jährige Soesterin wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 06:30 Uhr befuhr sie die B 516 in Fahrtrichtung Ense. Im Bereich der Abfahrt Thingstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und befuhr den angrenzenden Graben weiter bis sie mit der Fahrzeugfront mit einer Fahrgasse für den landwirtschaftlichen Verkehr kollidierte. Der Pkw der Soesterin überschlug sich und kam seitlich im Graben zu liegen. Die Soesterin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurde schwer verletzt einem Soester Krankenhaus zugeführt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit.(as)

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