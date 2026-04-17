POL-SO: Motorradfahrer kollidiert mit Reh
Geseke (ots)
Ein 63-jähriger Motorradfahrer wurde am frühen Donnerstagmorgen (16. April) bei einem Verkehrsunfall in Geseke schwer verletzt.
Der Mann aus Rüthen fuhr kurz vor 5 Uhr mit seiner Aprilia auf dem Doktorpfad in Richtung Rüthener Straße. Nach eigener Aussage sei plötzlich ein Reh auf die Straße gelaufen. Der 63-Jährige sei mit dem Tier kollidiert und gestürzt. Das Reh sei danach in unbekannte Richtung weitergelaufen.
Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
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