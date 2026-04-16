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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizisten rufen an - Opfer handeln richtig

Kreis Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15.04.2026) wurden der Polizei im Kreisgebiet Soest abermals mehrere Betrugsversuche gemeldet, hauptsächlich aus Warstein und Soest.

Eine Frau gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus und versuchte so, Bargeld oder Wertgegenstände zu erlangen. Zunächst schilderte die Frau den Opfern einen tödlichen Verkehrsunfall, an dem vermeintlich ein naher Angehöriger der Opfer als Unfallverursacher beteiligt sei. Nun sei eine Kaution nötig, damit der Familienangehörige die vermeintliche Polizeidienststelle wieder verlassen dürfe.

Glücklicherweise handelten alle Opfer komplett richtig und beendeten das Telefonat. Daher kam bei allen bekannten Fällen niemand zu finanziellem Schaden. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

   Obwohl gestern alle Angerufenen korrekt handelten, warnt die 
Polizei noch einmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche:
   - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen sich Personen als 
     Angehörige oder Polizeibeamte ausgeben und Geld fordern.
   - Die Polizei verlangt niemals die Übergabe von Bargeld oder 
     Wertgegenständen.
   - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre 
     Angehörigen unter bekannten Rufnummern. -Lassen Sie sich nicht 
     unter Druck setzen und geben Sie keine persönlichen 
     Informationen preis.
   - Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu oder 
     informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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