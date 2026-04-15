Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einsatz wegen Ruhestörung eskaliert - vier Beamte verletzt

Möhnesee-Stockum (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 15.04.2026, kam es gegen 2 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Kalkofen in Möhnesee-Stockum. Nachdem die Polizei zu einer Ruhestörung gerufen worden war, trafen die Beamten vor Ort auf den 43-jährigen Wohnungsinhaber.

Augenscheinlich stand dieser unter dem erheblichen Einfluss berauschender Mittel. Bereits im Erstgespräch bedrohte der Möhneseer die eingesetzten Beamten aktiv mit dem Tode. Im weiteren Einsatzverlauf griff der Wohnungsinhaber eine Axt und trat vor die Beamten.

Nach der Androhung des Schusswaffengebrauches in Verbindung mit dem Einsatz von Pfefferspray ging der Mann zurück in seine Wohnung. Nach einigen Minuten trat er erneut vor die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auf dem Weg zur Polizeiwache wurde der 43-Jährige erneut hochaggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Im Streifenwagen versuchte der Mann, die Beamten anzuspucken und nach diesen zu treten. Zudem griff er nach der Dienstwaffe einer Beamtin. Durch einen erheblichen Kraftaufwand konnte jedoch verhindert werden, dass der Mann ihr die Waffe entreißen konnte. Gleichzeitig äußerte der Mann, die Beamten erschießen zu wollen und künftig weitere Straftaten zu begehen.

Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Auch dabei leistete er erheblichen Widerstand und bedrohte die Einsatzkräfte. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen zahlreicher Straftaten verantworten. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Bei dem Einsatz wurden vier Beamte verletzt. Alle verblieben dienstfähig.

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