POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau aus Soest

Lippstadt / Werl (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es im Kreisgebiet zu mehreren Diebstählen von Motorrollern gekommen: In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde ein Motorroller der Marke "Malaguti" aus der Schulenburgstraße in Lippstadt entwendet. Dazu wurde das verbaute Lenkradschloss überwunden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde zudem ein Motorroller aus der Bahnhofstraße in Werl gestohlen. Hier ...

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