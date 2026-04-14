POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau aus Soest
Soest (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 79-jährigen Frau wird hiermit zurückgenommen. Die Dame wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.
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