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POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau aus Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau aus Soest
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Soest (ots)

Seit dem Nachmittag des 14.04.2026 sucht die Polizei im Kreis Soest nach einer 79-jährigen Frau aus Soest. Diese war am Vortag nach einem Sturzgeschehen in das Klinikum West in Soest eingeliefert worden. Die Frau konnte sich unbemerkt aus dem Klinikum entfernen.

Die Dame ist an Demenz erkrankt. Sie hat ein großes Hämatom im Gesicht, welches sich bis zum Kiefer erstreckt. Sie ist 167 cm groß, hat eine schlanke Statur, trägt ein pinkes T-Shirt, eine hellbraune karierte Hose, blaue Schuhe und führt eine Handtasche mit.

Angaben zum Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. Das beigefügte Foto der Vermissten darf nur zum Zwecke dieser Fahndung veröffentlicht werden und ist nach Wegfall des Fahndungsgrundes zu löschen. (as)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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