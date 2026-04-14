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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Diebstähle von Motorrollern im Kreisgebiet

Lippstadt / Werl (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreisgebiet zu mehreren Diebstählen von Motorrollern gekommen:

In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde ein Motorroller der Marke "Malaguti" aus der Schulenburgstraße in Lippstadt entwendet. Dazu wurde das verbaute Lenkradschloss überwunden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde zudem ein Motorroller aus der Bahnhofstraße in Werl gestohlen. Hier entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter einen Motorroller der Marke "Peugeot".

Zeugen, die Angaben zu einem der Diebstähle oder verdächtigen Feststellungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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