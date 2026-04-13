Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldkassette aus Imbisswagen entwendet

Lippstadt (ots)

Ein Imbisswagen, der auf einem Parkplatz an der Nußbaumallee in Lippstadt steht, war in der Zeit zwischen Freitag (10. April), 19 Uhr, und Samstag (11. April), 7:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten eine Seitentür auf und entwendeten aus dem Wagen eine Geldkassette, in der sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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