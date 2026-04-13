PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Geseke (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es zwischen 10:30 und 12:30 Uhr zu einem Einbruch in der Pastor-Balkenhol-Straße in Geseke.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die rückwärtige Terrasse Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Im Gebäude wurden sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Tresor hielt den Aufbruchversuchen der Täter Stand. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden persönliche Dokumente der Hausbewohner entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 09:04

    POL-SO: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten

    Lippstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (13. April) in Lippstadt zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die erste Tat ereignete sich kurz nach 2 Uhr in der Straße "Im Ried". Zeugen hörten einen lauten Knall und bemerkten danach, dass der Zigarettenautomat im Bereich der Hausnummer 12 gesprengt wurde. Im Anschluss sahen die Zeugen, wie zwei vermutlich jüngere Männer mit einem E-Scooter und ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 09:57

    POL-SO: 5 Personen schlagen auf eine Person ein.

    Soest (ots) - Am 11.04.2026 gegen 23.15 Uhr kam es in Soest am Rigaring in der Nähe eine Veranstaltungshalle zu einer Schlägerei zwischen insgesamt 6 Personen. Hierbei schlugen 5 Personen auf eine Person u.a. mit einem Gürtel ein. Hierbei wurde die Person leicht verletzt. 2 Personen wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam und 3 Personen aufgrund ihrer unklaren Wohnsitznahme festgenommen. Zeugen werden ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 09:55

    POL-SO: Möhnesee: Krad fährt in Straßengraben, 2 Personen verletzt

    Möhnesee (ots) - Am 11.04.2026 gegen 18.15 Uhr kam ein Kradfahrer mit seiner Sozia in einer Linkskurve auf der Straße im Möhnetal nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Hierbei wurde der 35-jährige Fahrer aus Hamm leicht und seine 27-jährige Beifahrerin aus Marklohe schwer verletzt. Diese wurde in ein örtliches Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren