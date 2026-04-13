Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Geseke (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es zwischen 10:30 und 12:30 Uhr zu einem Einbruch in der Pastor-Balkenhol-Straße in Geseke.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die rückwärtige Terrasse Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Im Gebäude wurden sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Tresor hielt den Aufbruchversuchen der Täter Stand. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden persönliche Dokumente der Hausbewohner entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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