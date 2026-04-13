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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (13. April) in Lippstadt zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

Die erste Tat ereignete sich kurz nach 2 Uhr in der Straße "Im Ried". Zeugen hörten einen lauten Knall und bemerkten danach, dass der Zigarettenautomat im Bereich der Hausnummer 12 gesprengt wurde. Im Anschluss sahen die Zeugen, wie zwei vermutlich jüngere Männer mit einem E-Scooter und einem Fahrrad in Richtung Pappelallee und weiter in einen Fußweg in Richtung Gesamtschule flüchteten. Beide waren dunkel gekleidet. Der Radfahrer trug eine schwarze Mütze und der E-Scooter-Fahrer weiße Schuhe. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld.

Gegen 3:15 Uhr ging der nächste Notruf bei der Polizei ein. Ein Anwohner hatte in der Landsberger Straße einen lauten Knall gehört und gesehen, dass ein Zigarettenautomat im Bereich der Bushaltestelle "Landsberger Straße" gesprengt wurde. Danach sah er, wie ein unbekannter Mann zu Fuß in Richtung Erwitter Straße flüchtete, den er folgendermaßen beschrieb:

   - 20 bis 25 Jahre alt
   - etwa 1,60 Meter groß
   - dunkle Kleidung mit Kapuze
   - Sturmhaube
   - Rucksack

Auch in diesem Fall wurden nach bisherigen Erkenntnissen Zigaretten und Bargeld gestohlen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief in beiden Fällen ohne Erfolg.

Zeugen, die weitere Angaben zu den Sprengungen oder den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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