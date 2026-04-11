PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einem Einfamilienhaus

Welver (ots)

Der Hauseigentümer stellte am 10.04.2026 gegen 18.30 Uhr nach seiner Rückkehr beim Betreten seines Hauses in der Straße Im Tigge in Welver Rauch im Gebäude fest. Im Esszimmer wurde ein vollständig abgebranntes Sofa festgestellt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Das Haus ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. (br)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 09:35

    POL-SO: Versuchte Brandstiftung auf Radaranlage

    Wickede (ots) - Ein Zeuge meldete am 11.04.2026 gegen 05.10 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand einer mobilen Radaranlage in Wickede in der Hauptstraße. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits wieder erloschen war und vermutlich kein Schaden entstanden ist. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Feststellungen in Bezug auf die versuchte in Brandsetzung machen können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:00

    POL-SO: Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes - Polizei nimmt Ermittlungen auf

    Lippstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (09.04.2026, 15:43 Uhr) wurde die Polizei zum Rathausplatz an der Langen Straße in Lippstadt gerufen. Anlass war der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Kirmes. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten vier männliche Jugendliche Reizstoff in Richtung einer Gruppe Minderjähriger. Aufgrund der ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 07:59

    POL-SO: 88-jähriger Pedelecfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

    Erwitte (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Erwitte. Auf Höhe des dortigen Zementwerks fuhr ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer aus Erwitte auf dem linken Seitenstreifen in Richtung Anröchte. Beim Versuch, die Straßenseite zu wechseln, übersah er einen von hinten kommenden Pkw. Der 39-jährige Fahrer aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren