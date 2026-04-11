POL-SO: Brand in einem Einfamilienhaus
Welver (ots)
Der Hauseigentümer stellte am 10.04.2026 gegen 18.30 Uhr nach seiner Rückkehr beim Betreten seines Hauses in der Straße Im Tigge in Welver Rauch im Gebäude fest. Im Esszimmer wurde ein vollständig abgebranntes Sofa festgestellt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Das Haus ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. (br)
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell