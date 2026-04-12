POL-SO: Möhnesee: Krad fährt in Straßengraben, 2 Personen verletzt
Möhnesee (ots)
Am 11.04.2026 gegen 18.15 Uhr kam ein Kradfahrer mit seiner Sozia in einer Linkskurve auf der Straße im Möhnetal nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Hierbei wurde der 35-jährige Fahrer aus Hamm leicht und seine 27-jährige Beifahrerin aus Marklohe schwer verletzt. Diese wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (br)
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