Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.04.2026, 15:43 Uhr) wurde die Polizei zum Rathausplatz an der Langen Straße in Lippstadt gerufen. Anlass war der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Kirmes.

Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten vier männliche Jugendliche Reizstoff in Richtung einer Gruppe Minderjähriger. Aufgrund der Entfernung kam es zu keinem direkten Kontakt; die Betroffenen klagten lediglich über leichte Reizungen im Halsbereich.

Die Tatverdächtigen, etwa 13 bis 15 Jahre alt, entfernten sich im Anschluss in Richtung Cappelstraße. Einer der Beteiligten soll den Geschädigten bekannt sein. Hinweise auf vorausgegangene Streitigkeiten zwischen den Gruppen liegen vor.

Alle Betroffenen wurden vor Ort medizinisch untersucht und konnten anschließend entlassen werden. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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