Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher erbeuten Bargeld + Brand in Werkstatt +

Giessen (ots)

Butzbach: Einbrecher erbeuten Bargeld

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher am Donnerstag (12.02.2026) zwischen 02:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Philipp-Reis-Straße in Butzbach ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Dabei ließen sie Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Brand in Werkstatt

Gegen 13:10 Uhr erhielt die Polizei am Dienstag (17.02.2026) durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über einen Brand in einer Kfz-Werkstatt im Bleichweg. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ausgebrochen war das Feuer in der Werkstatt im Bereich eines Autos. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache haben Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Der Sachschaden wird auf circa 300.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell