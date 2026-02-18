Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Schüsse auf Sportlounge - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Ein Unbekannter gab heute früh Schüsse auf ein Gebäude in Wieseck ab. Der Schütze entkam unbemerkt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Eine Zeugin verständigte gegen 4.20 Uhr über Notruf die Polizei. Die Frau hatte mehrere Schüsse gehört. Mehrere Streifen fuhren umgehend an den Tatort in der Gießener Straße. Sie stellten fest, dass ein Unbekannter mehrere Schüsse auf das Gebäude einer dortigen Sportlounge abgegeben hatte. Die Projektile durchschlugen mehrere Scheiben. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schützen blieb erfolglos. Personen hielten sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe nicht in der Lounge auf. Die Hintergründe und ein mögliches Motiv sind unklar. Die Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei werden zusammen mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Gießener Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555, in dringenden Fällen auch an den Notruf 110.

Pierre Gath, Pressesprecher

