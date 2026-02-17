Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: KREIS GIEßEN: Schutzmann vor Ort in drei weiteren Gemeinden tätig

Giessen (ots)

Polizeihauptkommissar Jakob Polom ist bereits seit letztem Jahr in Lich, Hungen und Allendorf Lumda als Schutzmann vor Ort tätig (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/6032816). Seit Anfang Februar 2026 kümmert er sich um drei weitere Gemeinden im Landkreis. Der Schutzmann vor Ort ist nun auch in Laubach, Reiskirchen und Rabenau Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. In bewährter Manier bietet Jakob Polom Sprechstunden vor Ort an, um direkt und niederschwellig ansprechbar zu sein.

Diese finden wie folgt statt:

im Rathaus der Stadt Laubach, jeden 4. Donnerstag im Monat, in der Zeit von 15 Uhr - 17 Uhr,

im Rathaus der Gemeinde Reiskirchen, jeden 2. Dienstag im Monat, in der Zeit von 15 Uhr - 17 Uhr sowie im

im Rathaus der Gemeinde Rabenau, jeden 1. Donnerstag im Monat, in der Zeit von 15 Uhr - 16.30 Uhr

Eine Übersicht der Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort samt Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/schutzleute-vor-ort-der-polizeidirektion-giessen

