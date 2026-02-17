Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Die Gießener Kriminalpolizei sucht nach einem unbekannten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 18.10.2025 eine 31-Jährige in einem Gießener Baumarkt sexuell belästigt zu haben. Zudem entblößte er sich gegenüber der Frau. Alle bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Mannes geführt. Eine Überwachungskamera nahm den Mann am Tattag auf. Nachdem ein entsprechender Gerichtsbeschluss erwirkt wurde, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Das Alter des Gesuchten wird auf Ende 20 geschätzt. Er ist ca. 180 cm bis 185 cm groß und sprach Deutsch. Der Mann hat dunkle Augen und schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Bart.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu der auf der Collage abgebildeten Person machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

