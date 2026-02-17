Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MITTELHESSEN: Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr - mehrere Verstöße festgestellt

Giessen (ots)

Marburg und Gießen: Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr - mehrere Verstöße festgestellt

Die Verkehrsspezialisten vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf sowie Gießen führten letzte Woche von Montag, 9. Februar 2026 bis Freitag, 13. Februar 2026, Kontrollmaßnahmen durch. In diesem Zusammenhang fiel einer Polizeistreife vom Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf am Donnerstag, 12. Februar 2026 gegen 15.30 Uhr, auf der Bundesstraße 3 im Bereich Marburg ein Sattelzug auf. Dieser wies eine extreme Schieflage auf. Die Beamten kontrollierten das Gespann auf dem Messeplatz Marburg. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht der Verkehrsexperten: Die Luftfederung des Aufliegers war defekt. Zudem wurden sechs weitere erhebliche Mängel festgestellt. Die Ordnungshüter untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Neben dem Bußgeld in Höhe von 270 Euro zogen die Polizisten ein verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr.

Der Regionale Verkehrsdienst Gießen kontrollierte in der Woche insgesamt 43 Fahrzeuge und stellte diverse Verstöße im Bereich des gewerblichen Güterkraftverkehrs fest. Bei den Kontrollen in Gießen und im Nahbereich überprüften sie unter anderem drei Lkw-Fahrer, die ohne Fahrerkarten fuhren. Zudem war das digitale Kontrollgerät keinem Unternehmen zugeordnet, und seit zwei bis drei Jahren waren keine gesetzlich vorgeschriebenen Datensicherungen durchgeführt worden. In der Folge fehlen unter anderem Kontroll- und Arbeitszeitnachweise. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Fahrers eines Autotransporters stellten die Verkehrsexperten fest, dass auch hier die Daten seit über einem Jahr nicht heruntergeladen worden waren. Zudem verfügte das Zugfahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz und der Führerschein des Fahrers war seit circa 2 Jahren abgelaufen. Ein Fahrer eines Hausmeisterservices aus dem Landkreis Gießen legte den Beamten einen ausländischen Führerschein vor, der sich als Fälschung herausstellte.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

