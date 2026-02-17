Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auf frischer Tat ertappt + Einbruch in Gesamtschule + Citroen-Fahrer touchiert blauen Suzuki + Fahrzeughalterin findet durchnässten und unleserlichen Zettel

Giessen (ots)

Gladenbach: Auf frischer Tat ertappt

Eine Zeugin ertappte gestern Mittag (16. Februar) gegen 12.30 Uhr einen Unbekannten auf frischer Tat, als dieser einen mutmaßlich unverschlossenen Pkw in der Eichendorffstraße durchsuchte. Nachdem er die Frau erblickt hatte, lief er gemeinsam mit seinem Begleiter in Richtung Marktstraße davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der Täter keine Beute. Die Zeugin beschrieb den Täter zwischen 30 und 35 Jahren alt, mit dunklem Teint und Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weitem Kragen, eine graue Strickmütze, eine grau-schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Sein Begleiter soll mit einer petrolfarbenen Jacke und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein. Zeugenangaben zufolge sprach er Spanisch, seine Augen waren rot unterlaufen sowie hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat die Tat in der Eichendorffstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Marburg: Einbruch in Gesamtschule

Einbrecher drangen in der Zeit von Sonntag (15. Februar) 17 Uhr bis Montag (16. Februar) 7 Uhr in die Emil-von-Behring-Schule in der Sybelstraße ein. Im Hauptgebäude hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Aus einer Kaffeekasse nahmen sie Bargeld mit. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Gladenbach-Weidenhausen: Citroen-Fahrer touchiert blauen Suzuki

Zwischen Samstag (14. Februar) 17 Uhr und Sonntag (15. Februar) 10 Uhr kam es in der Straße "Petersburg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem in Höhe der Hausnummer 12 geparkten blauen Suzuki Swift. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Wegen einer an der Unfallstelle aufgefundenen Spiegelkappe geht die Polizei derzeit davon aus, dass der unbekannte Fahrer mit einem grauen Citroen C4 unterwegs war. Die Schäden an der linken Fahrzeugseite des blauen Kleinwagens werden mit etwa 500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren.

Marburg-Wehrda: Fahrzeughalterin findet durchnässten und unleserlichen Zettel

Als die Eigentümerin eines schwarzen Hyundai i30 am Dienstag, 3. Februar 2026 gegen 15.30 Uhr, zu ihrem geparkten Pkw zurückkehrte, stellte sich eine Beschädigung fest sowie fand sie einen durchnässten und unleserlichen Notizzettel vor. Aufgrunddessen suchen die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei nach dem bislang unbekannten Verursacher sowie nach dem Verfasser des Notizzettels. Dieser sowie Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden. Der Unfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz vom "Tegut" in der Straße "Am Kaufmarkt". Der Schaden an dem Hyundai wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell