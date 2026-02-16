Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einfamilienhaus gerät in Brand + aufgehebelte Terrassentür + Diebe entwenden Maschinen + Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Polizeistreife entdeckt 33-Jährigen im Gebüsch

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Dietzhölztal-Rittershausen: Einfamilienhaus gerät in Brand

Am gestrigen Morgen (15. Februar) gegen 8 Uhr brannte ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße im Ortskern von Rittershausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine an der Hauswand stehende Mülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand, woraufhin die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Der Bewohner kam vorübergehend bei Angehörigen unter.

Hüttenberg-Hörnsheim: Aufgehebelte Terrassentür

Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr brachen am Samstag (14. Februar) Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße ein. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in das Wohnhaus und suchten die Räume nach Beute ab. Die Täter nahmen Bargeld mit. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180.

Wetzlar / Solms-Oberbiel: Diebe entwenden Maschinen aus Baustellencontainern

Mehrere hochwertige Baumaschinen entwendeten Unbekannte aus zwei Baustellencontainern in Wetzlar und Oberbiel. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag (12. Februar) 17 Uhr und Freitag (13. Februar) 7 Uhr. In beiden Fällen verschafften sich die Kriminellen Zutritt, indem sie die Vorhängeschlösser zerstörten. Aus einem Container auf einem Baustellengelände in der Wetzlarer Goethestraße nahmen die Täter Maschinen im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro mit. Der Wert der gestohlenen Geräte aus dem aufgebrochenen Container in der Heinrich-Baumann-Straße in Oberbiel ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

B49 - Wetzlar-Garbenheim: Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Polizeistreife entdeckt 33-Jährigen im Gebüsch

Einer Wetzlarer Funkstreife fiel gestern Abend (15. Februar) gegen 22.45 Uhr ein beschädigter und unbeleuchteter Mini Cooper auf der Bundesstraße 49 bei Wetzlar-Garbenheim in Fahrtrichtung Gießen auf. Das Fahrzeug stand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Personen waren nicht vor Ort. Frische Schuhspuren auf der schneebedeckten Fahrbahn führten die Beamten zu einem nahegelegenen Gebüsch, in dem ein 33-Jähriger saß. Der Mann hatte eine frische Schürfwunde im Gesicht. Die Ordnungshüter bemerkten deutlichen Alkoholgeruch. Sie nahmen ihn mit auf die Wache, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Eine Versorgung seiner leichten Verletzung lehnte der Mann ab. Da er den Polizisten keinen Führerschein vorlegen konnten, bestand der Verdacht, dass er den Mini ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 33-jährige Fahrer mit seinem Pkw aufgrund seiner Alkoholisierung bei schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen die Schutzplanke krachte. Anschließend drehte sich das Fahrzeug. Danach flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Mann aus Wetzlar muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

