Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Serie von Diebstählen aus Autos in Friedberg - Zeugen gesucht

Zwischen gestern Abend und heute früh sind der Polizei bisher 13 Fälle von Diebstählen aus geparkten Autos in Friedberg bekannt geworden. In allen Fällen waren keine Aufbruchsspuren erkennbar. In einigen der Fälle ist gesichert, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen waren. Der Unbekannte erbeutete u.a. Münzgeld aus den Autos. Tatorte befinden sich in der Berliner Straße, Schlesische Straße, Limesweg, Heckborn, Steinernen Kreuz, Nelkenstraße und Crößmannstraße.

Heute früh fiel gegen 4.45 Uhr ein verdächtiger Mann im Limesweg auf. Ob er als Täter in Betracht kommt, wird geprüft. Der Unbekannte trug eine Steppjacke, eine Basecap und einen Rucksack.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei, keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen zu hinterlassen, auch nicht für einen kurzen Zeitraum. Manchem Dieb ist bereits etwas Münzgeld für Parkautomaten Anreiz genug, eine Scheibe einzuschlagen. Darüber hinaus stellen die Ermittler immer wieder Fälle fest, bei denen Diebe gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau halten. Achten Sie daher darauf, dass ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist, wenn Sie es verlassen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie bitte unverzüglich die Polizei!

