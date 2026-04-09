Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochabend (08. April 2026) kam es gegen 22:00 Uhr auf der Goerdelerstraße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw die Goerdelerstraße in Fahrtrichtung Olbrichtstraße. In Höhe eines Garagenkomplexes beabsichtigte sie, nach links auf einen Garagenhof abzubiegen. Beim Überqueren des Gehwegs übersah sie einen von hinten kommenden 69-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der verbotswidrig den Gehweg auf der falschen Seite nutzte.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, infolgedessen der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Anschluss an den Zusammenstoß beschleunigte die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache erneut und kollidierte mit der Fassade einer Garage. Dabei entstand zusätzlicher Sachschaden.

Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand erheblicher Schaden im Frontbereich. Auch das Fahrrad sowie die Garagenfassade wurden beschädigt.

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