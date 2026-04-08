Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Lippstadt - Tatverdächtiger festgenommen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08. April 2026) kam es im südlichen Stadtgebiet von Lippstadt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Olbrichtstraße.

Gegen 00:17 Uhr wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen alarmiert, nachdem eine verdächtige Person versucht haben soll, in ein Wohnhaus einzudringen. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte meldete der Zeuge zudem ein lautes Klirren, das auf eine eingeschlagene Scheibe hindeutete.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten einen 32-jährigen Mann aus Lippstadt an, der sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufhielt.

Der Mann machte zunächst widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthalt und verhielt sich auffällig nervös.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Balkontür einer Wohnung im Hochparterre gewaltsam beschädigt wurde. Auf dem Balkon sowie im angrenzenden Wohnraum wurden zahlreiche Glasscherben festgestellt. Zudem befanden sich auf dem Balkon weitere Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen. Der Wohnungsinhaber war zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie sich eine Person am Haus bewegte und offenbar versuchte, mehrere Zugänge zu öffnen. Kurz darauf wurde das Geräusch von zerbrechendem Glas wahrgenommen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von fast drei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden Kleidungsstücke des Mannes sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Spurensicherung sowie die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 zu melden.

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