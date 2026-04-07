Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Soest (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07.04.2026) konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Soest ein 16-jähriger Tatverdächtiger aus Soest nach dem Verdacht der Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt werden.

Gegen 01:20 Uhr befuhren die eingesetzten Beamten den Aldegreverwall in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Bereich des Kreisverkehrs Aldegreverwall / Hammer Weg / Am Bahnhof / Brüder-Walburger-Wallstraße wurde der Jugendliche auf einer Mauer stehend festgestellt, während er augenscheinlich Manipulationen an einem Verkehrszeichen vornahm.

Nach Aufforderung stieg der Tatverdächtige von der Mauer herab, konnte sich jedoch zunächst nicht ausweisen. Währenddessen nahmen die Beamten aus dem mitgeführten Rucksack Geräusche wahr, die auf Spraydosen hindeuteten. Zudem wiesen die Handinnenflächen frische Farbanhaftungen auf.

Aufgrund dieser Umstände ergab sich der konkrete Verdacht, dass der Jugendliche kurz zuvor Graffiti aufgebracht hatte bzw. im Begriff war, weitere Taten zu begehen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen und seines Rucksacks wurden mehrere Spraydosen in verschiedenen Farben, ein Marker sowie ein Schriftstück mit dem Schriftzug "Crash" aufgefunden und sichergestellt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten in der Schulgasse in Soest frische Graffiti mit den Schriftzügen "Crash" und "ACAB" festgestellt werden. Diese waren augenscheinlich erst kürzlich angebracht worden und wurden mit identischer Farbgebung ausgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden diese dem 16-Jährigen zugeordnet.

Da seine Personalien vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er der Polizeiwache Soest zugeführt. Dort erschien ein Erziehungsberechtigter und bestätigte diese.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

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