PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Soest (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07.04.2026) konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Soest ein 16-jähriger Tatverdächtiger aus Soest nach dem Verdacht der Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt werden.

Gegen 01:20 Uhr befuhren die eingesetzten Beamten den Aldegreverwall in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Bereich des Kreisverkehrs Aldegreverwall / Hammer Weg / Am Bahnhof / Brüder-Walburger-Wallstraße wurde der Jugendliche auf einer Mauer stehend festgestellt, während er augenscheinlich Manipulationen an einem Verkehrszeichen vornahm.

Nach Aufforderung stieg der Tatverdächtige von der Mauer herab, konnte sich jedoch zunächst nicht ausweisen. Währenddessen nahmen die Beamten aus dem mitgeführten Rucksack Geräusche wahr, die auf Spraydosen hindeuteten. Zudem wiesen die Handinnenflächen frische Farbanhaftungen auf.

Aufgrund dieser Umstände ergab sich der konkrete Verdacht, dass der Jugendliche kurz zuvor Graffiti aufgebracht hatte bzw. im Begriff war, weitere Taten zu begehen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen und seines Rucksacks wurden mehrere Spraydosen in verschiedenen Farben, ein Marker sowie ein Schriftstück mit dem Schriftzug "Crash" aufgefunden und sichergestellt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten in der Schulgasse in Soest frische Graffiti mit den Schriftzügen "Crash" und "ACAB" festgestellt werden. Diese waren augenscheinlich erst kürzlich angebracht worden und wurden mit identischer Farbgebung ausgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden diese dem 16-Jährigen zugeordnet.

Da seine Personalien vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er der Polizeiwache Soest zugeführt. Dort erschien ein Erziehungsberechtigter und bestätigte diese.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 08:23

    POL-SO: Aggressiver Mann greift Polizeibeamte an - Helfer gesucht

    Soest (ots) - Am Donnerstagnachmittag (02. April 2026) ist es in der Soester Innenstadt zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein stark alkoholisierter Mann hatte zuvor Passanten belästigt, sie angepöbelt und mit Flaschen geworfen. Gegen 16:39 Uhr wurde die Polizei zur Rathausstraße gerufen. Wenig später trafen die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann im Bereich der Marktstraße an. Während er ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:34

    POL-SO: Alleinunfall mit Pkw - Fahrer verletzt

    Rüthen (ots) - Am Sonntag, den 5. April, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Straße Kattensiepen (L735) zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Warsteiner war dabei in Fahrtrichtung Rüthen unterwegs und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich der VW und kam schließlich im Straßengraben auf der Seite zum liegen. Der Fahrer konnte selbstständig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren