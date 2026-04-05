Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall mit zwei verletzten Personen - Verdacht auf Alkohol

Bild-Infos

Download

Bad Sassendorf (ots)

Schwerverletzt wurden zwei Fahrzeuginsassen bei einem Alleinunfall am heutigen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr. Dabei befuhr ein Seat die Straße Am Haienpoth in nördliche Richtung und kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug er sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer, ein 29-jähriger Iserlohner sowie dessen 36-jährige Beifahrerin, wurden schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide konnten zuvor selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Da sich beim Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurden entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf zirka 15.000 Euro geschätzt. (lh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell