Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autofahrer verletzt E-Scooter-Fahrer und flüchtet von der Unfallstelle

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Donnerstag Morgen kam es auf der Wiedenbrücker Straße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 10:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie der Fahrer eines VW Caddy auf der Wiedenbrücker Straße in Höhe des Bastartwegs wendete, weil er offensichtlich in Richtung Bad Waldliesborn fahren wollte. Bei dem Wendemannöver kollidierte der 78-jährige Lippstädter mit einen jungen E-Scooter Fahrer, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich eine Verletzung am Bein zuzog. Der Pkw-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Kind wurde durch die Zeugin als 12- bis 14-jähriger Junge beschrieben, der nach dem Unfall gegenüber der Zeugin lediglich angab nach Hause zu wollen. Der Pkw Fahrer wurde durch Beamte der Polizeiwache Lippstadt angetroffen. Seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres los.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem verletzten Jungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell