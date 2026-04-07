Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aggressiver Mann greift Polizeibeamte an - Helfer gesucht

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02. April 2026) ist es in der Soester Innenstadt zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein stark alkoholisierter Mann hatte zuvor Passanten belästigt, sie angepöbelt und mit Flaschen geworfen.

Gegen 16:39 Uhr wurde die Polizei zur Rathausstraße gerufen. Wenig später trafen die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann im Bereich der Marktstraße an. Während er zunächst ansprechbar war, schlug seine Stimmung rasch um: Der 29-jährige aus Eritrea verhielt sich zunehmend aggressiv, machte wirre Angaben und ließ sich nicht beruhigen.

Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, eskalierte die Situation: Der Beschuldigte wehrte sich massiv, versuchte sich loszureißen, stieß die Beamten weg und trat nach ihnen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend und spuckte mehrfach gezielt in ihre Richtung.

Nur mit erheblichem Kräfteaufwand und durch das Eingreifen weiterer Polizeikräfte konnte der Mann schließlich überwältigt und gefesselt werden. Noch vor dem Eintreffen von Unterstützungskräften haben zwei bislang unbekannte männliche Passanten die Beamten dabei entscheidend unterstützt und verhinderten möglicherweise eine weitere Eskalation.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der Beschuldigte wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wichtiger Zeugenaufruf

Die Polizei sucht insbesondere die beiden Männer, die den Beamten vor Ort geholfen haben. Ihre Aussagen sind für das weitere Verfahren von großer Bedeutung.

Auch weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 / 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell