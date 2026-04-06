Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall mit Pkw - Fahrer verletzt

Rüthen (ots)

Am Sonntag, den 5. April, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Straße Kattensiepen (L735) zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Warsteiner war dabei in Fahrtrichtung Rüthen unterwegs und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich der VW und kam schließlich im Straßengraben auf der Seite zum liegen. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem Pkw aussteigen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begab er sich selbstständig zwecks Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. (lh)

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