Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermehrte Geschwindigkeitsverstöße auf der B 55 in Lippstadt - Polizei intensiviert Kontrollen

Lippstadt (ots)

In einer Baustelle auf der Berliner Straße (B 55) zwischen der Bökenförder Straße (Wasserturm) und der Lipperoder Straße ist es seit dem 23. März 2026 zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen gekommen, darunter drei mit verletzten Personen.

Als Hauptursache wurde in mehreren Fällen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt.

Vor diesem Hintergrund hat die Polizei in den vergangenen Tagen verstärkte Geschwindigkeitsmessungen im betroffenen Bereich durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt:

Am ersten Kontrolltag wurden rund 500 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert, darunter 75 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 89 km/h.

Am darauffolgenden Tag wurden etwa 240 Verstöße festgestellt, davon 46 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 86 km/h.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen in der Baustelle weiterhin konsequent fortzuführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und weitere Unfälle zu verhindern.

Verkehrsteilnehmer werden eindringlich gebeten, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und ihre Fahrweise den besonderen Bedingungen in Baustellenbereichen anzupassen.

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