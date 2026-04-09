Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Seniorenehepaar wird Opfer von Betrugsmasche

Soest (ots)

Am Mittwochvormittag (08.04.2026) wurde ein Seniorenehepaar aus dem Soester Süden Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Angehörige sowie als Polizeibeamte aus und erlangten so Bargeld in Höhe von 25.000 Euro.

Gegen 09:30 Uhr erhielt das Ehepaar einen Anruf auf dem Haustelefon. Eine weinerliche weibliche Stimme, die sich als Tochter der Geschädigten ausgab, schilderte, sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige dringend Geld. Im weiteren Verlauf übernahm ein angeblicher Polizeibeamter - der sich als "Chef der Kriminalpolizei Thomas Schneider" vorstellte - das Gespräch und forderte zunächst eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro.

Da die Geschädigten angaben, nicht über diese Summe zu verfügen, boten sie stattdessen 25.000 Euro an. Hierbei handelte es sich um über Jahre angespartes Bargeld. Die Täter hielten die Geschädigten durchgehend am Telefon und wiesen sie an, das Geld zusammen mit persönlichen Gegenständen für die vermeintliche Tochter in eine Tasche zu packen.

Gegen 11:30 Uhr erschien schließlich ein bislang unbekannter Abholer an der Wohnanschrift im Königsbergweg. Der junge Mann nahm die vorbereitete Tasche entgegen und entfernte sich anschließend unerkannt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 16 bis 20 Jahre alt - circa 1,60 bis 1,70 Meter groß - schlanke Statur - kurze dunkelblonde Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem hellen, kurzärmligen T-Shirt

Die Polizei bittet Zeugen, die am gestrigen Tag im Bereich des Soester Südens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auf jeder Dienststelle zu melden.

Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Fachkommissariat aufgenommen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen sich Personen als Angehörige oder Polizeibeamte ausgeben und Geld fordern.

- Die Polizei verlangt niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen.

- Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter bekannten Rufnummern.

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie keine persönlichen Informationen preis.

- Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu oder informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

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