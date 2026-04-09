Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 88-jähriger Pedelecfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Erwitte (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Erwitte. Auf Höhe des dortigen Zementwerks fuhr ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer aus Erwitte auf dem linken Seitenstreifen in Richtung Anröchte. Beim Versuch, die Straßenseite zu wechseln, übersah er einen von hinten kommenden Pkw. Der 39-jährige Fahrer aus Warstein konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Pedelecfahrer mit dem linken Außenspiegel und der Fahrzeugseite. Der 88-Jährige kam dadurch zu Fall und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.

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