Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Brand im Dachstuhl eines Wohngebäudes in Refrath - keine Verletzten

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Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagmittag wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises gegen 11:30 Uhr über den Notruf 112 ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Refrath gemeldet. Einsatzort war die Straße Wickenpfädchen.

Alarmiert wurden die Feuerwachen 1 und 2, die Löschzüge 10 (Refrath) und 7 (Stadtmitte), der Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie ein Rettungswagen.

Bereits auf der Anfahrt war für die ersten Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Bereich einer Baustelle bei Dachdeckerarbeiten zu einem Brandereignis. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle über den Notruf 112 einen Dachstuhlbrand.

Alle Bewohner des betroffenen Hauses sowie die auf der Baustelle tätigen Personen hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen.

Die Brandbekämpfung erfolgte im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf mussten im Dachbereich Glutnester lokalisiert und abgelöscht werden. Hierzu wurden Teile der Innenverkleidung aufwändig geöffnet.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße Wickenpfädchen vollständig gesperrt. Auf der Dolmanstraße kam es durch den eingerichteten Bereitstellungsraum zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Einsatz konnte gegen 14:30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Während des laufenden Einsatzes wurden die verwaisten Feuerwachen 1 und 2 durch Einsatzkräfte der Löschzüge 6 und 9 besetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (es)

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