Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Gemeinsame Einladung zum Pressetermin: Interkommunale Zusammenarbeit: eine Werkstatt, zwei Feuerwehren

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Bergisch Gladbach (ots)

Sehr geehrte Medienvertreter,

Datum: Mittwoch, 25. März 2026

Uhrzeit: 11.30 Uhr Ort: Feuerwache 1, Atemschutzwerkstatt, Paffrather Straße/Am Stadion, 51465 Bergisch Gladbach

Die Stadt Bergisch Gladbach und die Gemeinde Odenthal intensivieren ihre Zusammenarbeit im Brandschutz. Künftig übernimmt die Feuerwehr Bergisch Gladbach zentrale Werkstattleistungen für die Feuerwehr der Gemeinde Odenthal. Eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit wurde jetzt zwischen beiden Kommunen geschlossen.

Im Beisein von Bürgermeister Marcel Kreutz (Bergisch Gladbach), Bürgermeisterin Laura Lundberg (Odenthal) dem leitenden Branddirektor Jörg Köhler (Bergisch Gladbach) sowie dem Leiter der Odenthaler Freiwilligen Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Axel Staehler, wollen wir Ihnen die Örtlichkeit in der Bergisch Gladbacher Feuerwache 1 zeigen sowie einen Überblick über die Werkstattleistungen geben.

Wir freuen uns über Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung.

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