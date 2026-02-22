Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Erfolgreicher Abschluss der Feuerwehrgrundausbildung bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bergisch Gladbach (ots)

Heute (22.02.2026) fand an der eigenen Feuerwehr- und Rettungsdienstschule die praktische Abschlussprüfung der diesjährigen Feuerwehr-Grundausbildung im ehrenamtlichen Bereich statt. Die Ausbildung wird vollständig durch erfahrene ehrenamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder aus den eigenen Reihen durchgeführt - ein starkes Zeichen für das hohe Engagement innerhalb der Feuerwehr.

Die Lehrgänge wurden von Michael Quirl (Truppmann Modul 1 & 2) sowie Fabian Koch (Truppmann Modul 3 & 4) geleitet.

Im Rahmen der praktischen Prüfung mussten die Teilnehmenden ihr Wissen und ihre Fähigkeiten unter realitätsnahen Einsatzbedingungen unter Beweis stellen. Anhand verschiedener Einsatzszenarien wurden typische Lagen aus dem Feuerwehralltag simuliert, die strukturiert, sicher und einsatzgerecht abgearbeitet werden mussten. Die Leistungsabnahme erfolgte vor der Prüfungskommission unter der Leitung von Feuerwehrchef Jörg Köhler.

Alle Teilnehmenden bestanden die praktische Abschlussprüfung erfolgreich.

Am Lehrgang Truppmann Modul 1 - Module 1 & 2 nahmen 15 Feuerwehrangehörige aus allen Einheiten der Feuerwehr Bergisch Gladbach teil. Den Lehrgang Truppmann Modul 3 & 4 absolvierten acht Kameradinnen und Kameraden.

Die modular aufgebaute Grundausbildung vermittelt die elementaren Fähigkeiten für den Einsatzdienst in der Freiwilligen Feuerwehr:

Im Truppmann Modul 1 & 2 (TM 1) stehen die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst im Mittelpunkt. Insbesondere die Abläufe des Löschangriffs werden intensiv trainiert - von der Wasserentnahme über den Aufbau bis hin zur koordinierten Brandbekämpfung im Trupp.

Das Truppmann Modul 3 & 4 (TM 2) baut auf diesen Grundlagen auf und legt den Schwerpunkt auf die technische Hilfeleistung. Dazu zählt insbesondere der sichere und fachgerechte Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten sowie weiteren technischen Ausrüstungsgegenständen, wie sie beispielsweise bei Verkehrsunfällen eingesetzt werden.

Zur Abschlussveranstaltung waren auch Bürgermeister Marcel Kreutz sowie Feuerschutzdezernent Thore Eggert vor Ort. In ihren Grußworten bedankten sie sich ausdrücklich für das ehrenamtliche Engagement der Absolventinnen und Absolventen und hoben die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt hervor. Beide würdigten die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung sind die neuen Feuerwehrangehörigen nun bestens auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet und verstärken ab sofort den Einsatzdienst in den Einheiten der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zur bestandenen Prüfung und bedankt sich für ihren Einsatz zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.(SiS)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell