Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Bergisch Gladbacher Tollitäten zu Gast bei der Feuerwehr - Einladung für Pressevertretungen zum Fototermin -

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch, den 04. Februar 2026 besuchen traditionell das Bergisch Gladbacher Dreigestirn und das Kinderdreigestirn die Feuerwehr Bergisch Gladbach an der Feuer- und Rettungswache 1 in der Stadtmitte. Einige interessante Aufgaben - u. a. eine Fahrt mit der Drehleiter in den jecken Himmel von Bergisch Gladbach - warten auf die Tollitäten, um im Anschluss das begehrte Ehrenzertifikat der Feuerwehr für brandschutztechnische Kenntnisse zu erlangen. Zur Berichterstattung in Wort und Bild laden wir Sie herzlich ab 13:00 Uhr ein. Anschrift: Feuerwehr Bergisch Gladbach Feuer- und Rettungswache 1, Paffrather Str. 175, 51465 Bergisch Gladbach Wir bitten um kurze, formlose Anmeldung per E-Mail unter presse-feuerwehr@stadt-gl.de.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell