Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Dreimol "Gläbbisch Alaaf" op de Füürwaach - Bergisch Gladbacher Dreigestirne zu Gast bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Traditionell besuchten am Mittwoch, den 04. Februar 2026 das Bergisch Gladbacher Dreigestirn gemeinsam mit dem Kinderdreigestirn die Feuer- und Rettungswache 1 an der Paffrather Straße.

Das jecke Trifolium hatte sichtlich Spaß bei den Aufgaben, die Ihnen die Frauen und Männer der Feuerwehr gestellt hatten, um das begehrte Ehrenzertifikat für brandschutztechnische Kenntnisse zu erlangen. Bei bestem Wetter durften die Dreigestirne zusätzlich eine Fahrt mit der Drehleiter in den sonnigen Karnevalshimmel genießen.

Die stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach Frank Haag und Benjamin Severin-von Polheim verliehen gemeinsam den beiden Dreigestirnen zum Abschluss das begehrte "Ehrenzertifikat" für brandschutztechnischen Kenntnisse als Erinnerung für ihren Besuch. Im Gegenzug erhielt die Feuerwehr Bergisch Gladbach die Orden der Dreigestirne sowie der Prinzengarde verliehen. Die beiden Dreigestirne dankten der Feuerwehr für die Gastfreundschaft aber insbesondere auch für die Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, wenn in den nächsten Tagen im Straßenkarneval bei unzähligen großen und kleinen Veranstaltungen in Bergisch Gladbach ausgelassen gefeiert wird.

Diverse Karnevalszüge, sowie mehrere Großveranstaltungen sind angemeldet und werden durch Feuerwehr bzw. Rettungsdienst betreut und haben Einfluss auf die Einsatzvorplanung der Feuerwehr in Brandschutz und Rettungsdienst.

Kurz vor Beginn des Straßenkarnevals am kommenden Wieverfastelovend gibt die Feuerwehr Bergisch Gladbach Tipps, damit die pure Lebensfreude nicht durch Unfälle und Brände getrübt wird:

- Tragen Sie keine Masken oder Kostüme aus leicht brennbarem Material. Achten Sie beim Kauf von Luftschlangen und Girlanden auf schwer entflammbare Produkte. Sie erkennen diese am Aufdruck "B1". - Bringen Sie beim Schmücken Ihres Partyraumes Dekorationsmaterial nicht in unmittelbarer Nähe von Glühbirnen, Heizstrahlern, Kerzen oder anderen heißen Gegenständen an. - Seien Sie vorsichtig mit offenem Feuer in dekorierten Räumen. Bringen Sie Kerzen und Lampions so an, dass diese vor dem närrischen Treiben sicher sind. - Stellen Sie Aschenbecher auf, und leeren Sie deren Inhalt nur in Blecheimer. - Kennzeichnen Sie Notausgänge deutlich und lassen die Wege dorthin frei. - Halten Sie Löschmittel bereit: Feuerlöscher oder Eimer mit Wasser. - Informieren Sie sich im Vorfeld und auch während der Veranstaltung über die Wetterlage. Smartphone-Apps wie NINA sind hierbei genauso hilfreiche Mittel wie die App des Deutschen Wetterdienstes. - Auch wenn es bei der Jagd nach "Kamelle" und anderem Wurfmaterial heiß hergeht - halten Sie bei Umzügen ausreichenden Abstand zu den Festwagen. Achten Sie besonders auf Kinder! - Genießen Sie Alkohol in Maßen. Unfälle und Erkrankungen durch Trunkenheit sind die häufigsten Ursachen für Einsätze des Rettungsdienstes im Umfeld von Festveranstaltungen - etwa nach dem Sturz in Glasscherben. - Parken Sie verantwortungsbewusst und halten Sie die Rettungswege frei! - Bitte unterstützen Sie diese Einsatzkräfte, indem Sie diese nicht bei ihrer Arbeit behindern. - Ob Feuer, Verkehrsunfall oder rettungsdienstlicher Notfall: Alarmieren Sie die Feuerwehr über den kostenfreien Notruf 112.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wünscht allen Jecken eine fröhliche Karnevalszeit!

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell