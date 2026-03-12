Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war am heutigen Donnerstag zu einer Reihe von Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert worden. Insgesamt gingen im Laufe des Tages elf Alarmierungen bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises ein.

Das Einsatzspektrum reichte von ausgelösten Brandmeldeanlagen in Moitzfeld und Refrath über mehrere Verkehrsunfälle in Gronau, Hand und Bensberg bis hin zu einer gemeldeten Gasausströmung, einer ABC-Erkundung sowie einer Aufzugsbefreiung in Gronau. In Lückerath wurden die Einsatzkräfte zu einem Kleinbrand sowie zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert.

Am späten Abend wurde gegen 21:51 Uhr ein Wohnungsbrand in der Stadtmitte gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass angebranntes Essen auf einem Herd die Ursache für die Rauchentwicklung war. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz daher schnell beenden.

Auch wenn die Zahl der Einsätze an diesem Tag etwas höher als üblich war, handelte es sich überwiegend um typische Einsatzlagen des Feuerwehralltags. Die Einsätze wurden durch Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell