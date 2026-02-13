Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diesel aus Lkw auf dem Rastplatz Dong entwendet - Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20:30 Uhr und 04:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw, der an der A57 auf dem Rastplatz Dong in Fahrtrichtung Nijmegen abgestellt war.

Die unbekannten Täter entwendeten ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank der Zugmaschine.

Bei dem betroffenen Lkw handelt es sich um ein Fahrzeug mit Litauischen Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz Dong aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

EG/Ref. 260213-0530

