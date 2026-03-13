Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt zum Familientag an der Diepeschrather Mühle ein

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt am Samstag, 9. Mai 2026, zum großen Familientag an der Diepeschrather Mühle ein. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz.

Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Kinder, Jugendliche sowie alle Interessierten, die einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr werfen möchten. Neben zahlreichen Informationsangeboten steht insbesondere das persönliche Erleben und Mitmachen im Mittelpunkt.

Ein besonderer Anziehungspunkt wird das Jugendfeuerwehrland sein, in dem Kinder spielerisch die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen können. Darüber hinaus präsentiert die Feuerwehr eine Fahrzeug- und Geräteausstellung, bei der Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe betrachtet werden können. Mehrere Showübungen geben Einblicke in typische Einsatzsituationen und zeigen, wie Feuerwehr und Rettungsdienst im Ernstfall zusammenarbeiten.

Auch andere Organisationen aus dem Bereich der Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes sind an diesem Tag vertreten. So stellen sich unter anderem der THW-Ortsverband Bergisch Gladbach und die DLRG-Ortsgruppe Bergisch Gladbach vor. Der ADFC Bergisch Gladbach bietet zudem eine große Fahrradwerkstatt an und informiert rund um das Thema Fahrradsicherheit.

Neben dem Informations- und Mitmachprogramm ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Speisen vom Grill, Kuchen sowie Getränke freuen.

Die gesamte Veranstaltung ist barrierefrei gestaltet. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die Parkplätze am Kombibad Paffrath zu nutzen. Von dort aus ist der Weg zur Veranstaltung ausgeschildert. Die Parkplätze am Spielplatz der Diepeschrather Mühle sind ausschließlich für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie für Fahrzeuge mit Behindertenausweis reserviert.

Mit dem Familientag möchte die Feuerwehr Bergisch Gladbach den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, die Menschen hinter dem #EINSATZFÜRGL kennenzulernen und mehr über die vielfältigen Aufgaben von Feuerwehr, Rettungsdienst und ehrenamtlichen Hilfsorganisationen zu erfahren. (es)

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