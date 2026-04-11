Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchte Brandstiftung auf Radaranlage

Wickede (ots)

Ein Zeuge meldete am 11.04.2026 gegen 05.10 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand einer mobilen Radaranlage in Wickede in der Hauptstraße. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits wieder erloschen war und vermutlich kein Schaden entstanden ist. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Feststellungen in Bezug auf die versuchte in Brandsetzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 oder in einer Polizeiwache zu melden bzw. diese aufzusuchen. (br)

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