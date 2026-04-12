Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 5 Personen schlagen auf eine Person ein.

Soest (ots)

Am 11.04.2026 gegen 23.15 Uhr kam es in Soest am Rigaring in der Nähe eine Veranstaltungshalle zu einer Schlägerei zwischen insgesamt 6 Personen. Hierbei schlugen 5 Personen auf eine Person u.a. mit einem Gürtel ein. Hierbei wurde die Person leicht verletzt. 2 Personen wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam und 3 Personen aufgrund ihrer unklaren Wohnsitznahme festgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 oder in einer Polizeiwache zu melden bzw. diese aufzusuchen. (br)

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