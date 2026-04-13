Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupfer und Werkzeug aus Metallfirma gestohlen

Warstein (ots)

In der Nacht zu Samstag (11.04.2026) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 1 und 3 Uhr in die Räumlichkeiten eines Metallverarbeitungsunternehmens im Hardtweg in Warstein-Suttrop ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie hochwertiges Werkzeug und Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro.

Die vier Täter wurden bei der Tat durch Überwachungskameras gefilmt. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass sie einen weißen Transporter benutzten. Zu den Personen kann lediglich gesagt werden, dass eine helle Oberbekleidung mit Kopfbedeckung und eine andere dunkle Oberbekleidung ebenfalls mit Kopfbedeckung trug. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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